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1 час назад

Монсон решил сдать американский паспорт в Казахстане

Алиса Селезнёва

Боец смешанного стиля Джефф Монсон собирается передать свой американский паспорт в посольство США в Казахстане. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

По словам Монсона, он вынужден поехать в Казахстан, так как прием в посольстве США в Москве не проводится.

«Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда», - заявил боец.

Монсон — двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship. Он родился в США, но в 2015 году стал гражданином России. Спортсмен неоднократно выражал поддержку действиям России на Украине, а в сентябре 2022 года даже сделал татуировку с буквой «Z» на шее.

Джефф Монсон сравнил жизнь в России и США

В интервью он заявлял, что «давно чувствует себя русским». В Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США, у него есть квартира.

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