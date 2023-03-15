Генри Сехудо официально вернулся в ростер бойцов UFC

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо официально вернулся в ростер бойцов промоушена.

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Напомним, в скором времени ему предстоит бой с американцем Алджамейном Стерлингом.

Поединок между бойцами состоится 6 мая. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.

Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза.