Боец UFC Физиев раскрыл слабые стороны Махачева

Боец легкого дивизиона UFC Рафаэль Физиев в интервью «Матч ТВ» озвучил недостатки Ислама Махачева, которые стали заметны в его поединке против Алекса Волкановски.
Махачев и Волкановски возглавили турнир UFC 11 февраля в австралийском Перте и оспорили пояс чемпиона в легком (до 70,3 кг) весе. Единогласным решением судей по итогам пяти раундов победу одержал боец из России. 30 летний Рафаэль Физиев также выступает в легком весе и занимает шестое место в рейтинге UFC.
— После боя Махачева с Алексом Волкановски вы сказали, что увидели дыры в защите Ислама. Что его можно ловить, когда он начинает свои атаки. Можете объяснить, где именно?
— Махачев хорошо атакует одиночными ударами, двоечками с рук, но если он бьет затяжные серии, например «раз два и ноги», или руками долгие серии, он себя чувствует неуверенно. А если ты себя чувствуешь неуверенно, это всегда проблема.
— Волкановски выступил с Махачевым так, что многие удивились качеству его подготовки. Вы тренировались с Алексом раньше — ожидали от него такого уровня?
— Вообще не удивлен тому, что против Ислама он показал такой бой. Волкановски — сильный парень. Чувак, который был почти тяжеловесом, и стал выступать в полулегком (65,8 кг). Он играл в регби и бегал там на своих огромных ногах. У него осталось очень много сил. Он очень опытный, скоростной. С чувством дистанции, с хорошими глазами. Я не удивлен, — сказал Физиев корреспонденту «Матч ТВ».
Физиев в рамках турнира UFC 286 проведет бой с Джастином Гэтжи. На данный момент у российского бойца серия из шести побед.
Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Трансляция UFC 286 Камару Усман против Леона Эдвардса начнется в 22:30 18 марта.