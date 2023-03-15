Боец UFC Физиев раскрыл слабые стороны Махачева

— Вообще не удивлен тому, что против Ислама он показал такой бой. Волкановски — сильный парень. Чувак, который был почти тяжеловесом, и стал выступать в полулегком (65,8 кг). Он играл в регби и бегал там на своих огромных ногах. У него осталось очень много сил. Он очень опытный, скоростной. С чувством дистанции, с хорошими глазами. Я не удивлен, — сказал Физиев корреспонденту «Матч ТВ».