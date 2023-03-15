Уайт назвал постановочным конфликт Мейвезера и Пола

«Я просто не могу представить, чтобы Флойд так поступил. Я не могу поверить, что Флойд летит на кого-то и делает это. Это не в стиле Флойда. Это не совсем его характер. Я думаю, это была сценка. Я не верю в это. Когда в последний раз вы видели, чтобы Флойд Мейвезер вел себя как бандит и набрасывался на кого-то в компании 50 человек? Флойд так себя не ведет. Да, я не верю в это», — приводит слова Уайта TMZ.