Уайт назвал постановочным конфликт Мейвезера и Пола

Президент UFC Дана Уайт считает, что недавняя стычка между Джейком Полом и Флойдом Мейвезером была инсценирована, чтобы вызвать интерес к потенциальному будущему бою.
На прошлой неделе появилось видео, на котором видно, как Мейвезер и его окружение столкнулись с Полом после игры «Майами Хит» во Флориде.
«Я просто не могу представить, чтобы Флойд так поступил. Я не могу поверить, что Флойд летит на кого-то и делает это. Это не в стиле Флойда. Это не совсем его характер. Я думаю, это была сценка. Я не верю в это. Когда в последний раз вы видели, чтобы Флойд Мейвезер вел себя как бандит и набрасывался на кого-то в компании 50 человек? Флойд так себя не ведет. Да, я не верю в это», — приводит слова Уайта TMZ.