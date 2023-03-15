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1 час назад

«Меня на такое не купишь». Уайт назвал постановочным конфликт Мейвезера и Пола

Чемпионат.com

Президент UFC Дана Уайт считает, что недавняя стычка между Джейком Полом и Флойдом Мейвезером была инсценирована, чтобы вызвать интерес к потенциальному будущему бою.

Уайт назвал постановочным конфликт Мейвезера и Пола
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На прошлой неделе появилось видео, на котором видно, как Мейвезер и его окружение столкнулись с Полом после игры «Майами Хит» во Флориде.

«Я просто не могу представить, чтобы Флойд так поступил. Я не могу поверить, что Флойд летит на кого-то и делает это. Это не в стиле Флойда. Это не совсем его характер. Я думаю, это была сценка. Я не верю в это. Когда в последний раз вы видели, чтобы Флойд Мейвезер вел себя как бандит и набрасывался на кого-то в компании 50 человек? Флойд так себя не ведет. Да, я не верю в это», — приводит слова Уайта TMZ.

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