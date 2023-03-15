Аскар Аскаров проведёт первый бой после ухода из UFC 21 июля

Аскару Аскарову 30 лет. Боец дебютировал в UFC в сентябре 2019 года и свой первый поединок свёл вничью, не выявив победителя в матче с будущим чемпионом организации, мексиканцем Брэндоном Морено. В марте 2022 года, после побед над бразильцем Алехандро Пантожей и американцем Джозефом Бенавидесом, Аскаров встретился с новозеландцем Каем Кара-Франсом и уступил ему единогласным судейским решением.