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1 час назад

Аскар Аскаров проведёт первый бой после ухода из UFC 21 июля

Чемпионат.com

Российский боец смешанного стиля Аскар Аскаров (13-1-1), осенью 2022 года объявивший об уходе из UFC, проведёт свой первый поединок в российском промоушене ACA, сообщает пресс-служба организации.

Аскар Аскаров проведёт первый бой после ухода из UFC 21 июля
Фото: соцсетисоцсети

21 июля, в рамках четвертьфинала Гран-при наилегчайшего веса (до 57 кг), Аскаров сразится с непобеждённым соотечественником Азаматом Керефовым (16-0).

Аскару Аскарову 30 лет. Боец дебютировал в UFC в сентябре 2019 года и свой первый поединок свёл вничью, не выявив победителя в матче с будущим чемпионом организации, мексиканцем Брэндоном Морено. В марте 2022 года, после побед над бразильцем Алехандро Пантожей и американцем Джозефом Бенавидесом, Аскаров встретился с новозеландцем Каем Кара-Франсом и уступил ему единогласным судейским решением.

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