В ночь с 18 на 19 марта мск в Лондоне состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 286, в главном событии которого поединок проведут американец Камару Усман и представитель Великобритании Леон Эдвардс. Бойцы поспорят за титул в полусреднем весе (до 77 кг). В соглавном бою встретятся Рафаэль Физиев и Джастин Гэтжи. Сегодня, 17 марта, состоялась церемония взвешивания всех участников UFC 286. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания бойцов.