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48 минут назад

Бразилец Баррозу пропустит турнир ACA 154. У Мухумата Вахаева будет новый соперник

Чемпионат.com

Сегодня, 17 марта, на турнире ACA 154 в Краснодаре в «Баскет Холле» пройдут сразу семь боёв-четвертьфиналов престижнейшего Grand Prix ACA, три чемпионских боя и выступления лучших бойцов лиги.

Бразилец Баррозу пропустит турнир ACA 154
Фото: mmajunkie.usatoday.commmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион ACA в тяжёлом весе россиянин Мухумат Вахаев получит нового соперника в Гран-при ACA. Его соперник, бразилец Франсимар Баррозу не допущен по медицинским показателям.

«Медицинскую службу ACA насторожили медицинские показатели Франсимара Баррозу, и было принято решение провести дополнительные обследование. При проведении ЭКГ была обнаружена серьёзная сердечная патология — острый коронарный синдром.

Бароссо был отправлен в стационар для углубленных исследований и наблюдения. Вердикт врачей категоричен — никаких физических нагрузок, а тем более боёв», — рассказал президент ACA Алексей Яценко.

Напомним, турнир возглавит чемпионское противостояние в самом престижном тяжёлом весе. Россиянин Алихан Вахаев будет защищать пояс от притязаний соотечественника Евгения Гончарова, который по итогам 2022 года назван лучшим в номинации «Прорыв года» на престижной ММА-премии ACA AWARDS.

MMA,Алексей Яценко,Евгений Гончаров,
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