Бразилец Баррозу пропустит турнир ACA 154

Сегодня, 17 марта, на турнире ACA 154 в Краснодаре в «Баскет Холле» пройдут сразу семь боёв-четвертьфиналов престижнейшего Grand Prix ACA, три чемпионских боя и выступления лучших бойцов лиги.

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Экс-чемпион ACA в тяжёлом весе россиянин Мухумат Вахаев получит нового соперника в Гран-при ACA. Его соперник, бразилец Франсимар Баррозу не допущен по медицинским показателям.

«Медицинскую службу ACA насторожили медицинские показатели Франсимара Баррозу, и было принято решение провести дополнительные обследование. При проведении ЭКГ была обнаружена серьёзная сердечная патология — острый коронарный синдром.

Бароссо был отправлен в стационар для углубленных исследований и наблюдения. Вердикт врачей категоричен — никаких физических нагрузок, а тем более боёв», — рассказал президент ACA Алексей Яценко.