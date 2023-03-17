Шон О’Мэлли заявил, что проведёт титульный поединок в UFC

«Я буду драться за титул в июле», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 6 мая на турнире UFC 288 действующий чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту титула в поединке с бывшим двойным чемпионом промоушена Генри Сехудо .

Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре на турнире UFC 280. Американский боец одержал победу раздельным решением судей над россияном Петром Яном .

Всего в активе Шона О’Мэлли 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.