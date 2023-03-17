Шон О’Мэлли заявил, что проведёт титульный поединок в UFC

Американский боец смешанных единоборств, второй номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли сообщил, что летом получит титульный поединок.
«Я буду драться за титул в июле», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 6 мая на турнире UFC 288 действующий чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг проведёт очередную защиту титула в поединке с бывшим двойным чемпионом промоушена Генри Сехудо.
Шон О’Мэлли свой последний поединок провёл в октябре на турнире UFC 280. Американский боец одержал победу раздельным решением судей над россияном Петром Яном.
Всего в активе Шона О’Мэлли 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и потерпел одно поражение. Ещё один поединок был признан несостоявшимся.