Евлоев захотел провести бой с Волкановски

«Бой Волкановски и Родригеса? На мой взгляд, Алекс находится на другом уровне, как и я. Жду, что он одержит победу. А затем за титулом отправлюсь я. Думаю, что мы встретимся с Волкановски уже в начале следующего года», — цитирует Евлоева The Schmo.