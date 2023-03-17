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57 минут назад

Евлоев сообщил о планах провести бой с Волкановски

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Российский боец ММА Мовсар Евлоев рассказал о дальнейших планах. По словам россиянина, он может уже в начале следующего года встретиться с чемпионом UFC в легчайшем весе австралийцем Алексом Волкановски.

Евлоев захотел провести бой с Волкановски
Фото: ChampionatChampionat

Австралийский боец будет защищать титул чемпиона организации в поединке с Яиром Родригесом.

«Бой Волкановски и Родригеса? На мой взгляд, Алекс находится на другом уровне, как и я. Жду, что он одержит победу. А затем за титулом отправлюсь я. Думаю, что мы встретимся с Волкановски уже в начале следующего года», — цитирует Евлоева The Schmo.

Евлоев одержал 16 побед в 16 поединках. У Волкановски пока лишь одно поражение. Он потерпел его в бою с россиянином Исламом Махачевым. Поединок проходил в феврале 2023 года.

MMA,Алекс Волкановски,Мовсар Евлоев,Яир Родригес,Ислам Махачев,
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