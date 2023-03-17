Евлоев захотел провести бой с Волкановски

Российский боец ММА Мовсар Евлоев рассказал о дальнейших планах. По словам россиянина, он может уже в начале следующего года встретиться с чемпионом UFC в легчайшем весе австралийцем Алексом Волкановски.
Австралийский боец будет защищать титул чемпиона организации в поединке с Яиром Родригесом.
«Бой Волкановски и Родригеса? На мой взгляд, Алекс находится на другом уровне, как и я. Жду, что он одержит победу. А затем за титулом отправлюсь я. Думаю, что мы встретимся с Волкановски уже в начале следующего года», — цитирует Евлоева The Schmo.
Евлоев одержал 16 побед в 16 поединках. У Волкановски пока лишь одно поражение. Он потерпел его в бою с россиянином Исламом Махачевым. Поединок проходил в феврале 2023 года.