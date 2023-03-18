UFC не стал рассматривать обвинения Волкановски в адрес Махачева

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал рассматривать обвинения австралийца Александра Волкановски в адрес россиянина Ислама Махачева. Об этом ТАСС в субботу рассказал представитель Волкановски.
Волкановски и новозеландец Дэн Хукер заявляли, что россиянин использовал капельницы для восстановления после сгонки веса. Это является запрещенным методом.
"UFC не стал рассматривать эту ситуацию. Но мы знаем, что это было", - сказал собеседник агентства.
Махачев победил Волкановски 12 февраля в Австралии единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 24 победы и одно поражение.