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36 минут назад

UFC не стал рассматривать обвинения Волкановски в адрес Махачева

ТАСС

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал рассматривать обвинения австралийца Александра Волкановски в адрес россиянина Ислама Махачева. Об этом ТАСС в субботу рассказал представитель Волкановски.

UFC не стал рассматривать обвинения Волкановски в адрес Махачева
Фото: UFC RussiaUFC Russia

Волкановски и новозеландец Дэн Хукер заявляли, что россиянин использовал капельницы для восстановления после сгонки веса. Это является запрещенным методом.

"UFC не стал рассматривать эту ситуацию. Но мы знаем, что это было", - сказал собеседник агентства.

Махачев победил Волкановски 12 февраля в Австралии единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 24 победы и одно поражение.

MMA,Дэн Хукер,Ислам Махачев,
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