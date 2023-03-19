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30 минут назад

Андерсон Силва включён в Зал славы UFC

Чемпионат.comиещё 3

18 марта в Лондоне состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 286, главным событием которого стал титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Андерсон Силва включен в Зал славы UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Во время турнира было объявлено, что один из величайших бойцов смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва включён в Зал славы.

На счету Андерсона Силвы 34 победы и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Также у бразильского бойца самая длинная победная серия в истории американского промоушена — Силва одержал 16 побед подряд.

Свой последний поединок Андерсон Силва провёл в 2020 году и проиграл Юрайе Холлу техническим нокаутом.

Также в этом году в Зал славы были введены Жозе Альдо и Дженс Пулвер.

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