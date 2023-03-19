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1 час назад

Физиев проиграл Гэтжи в со-главном бою турнира UFC 286

Газета.Ruиещё 2

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев уступил американскому спортсмену Джастину Гэтжи со-главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 286. Поединок продлился все заявленные правилами три раунда, и завершился победой Гэтжи решением судей. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.

Физиев проиграл Гэтжи в со-главном бою турнира UFC 286
Фото: vk.com/ufcvk.com/ufc

Всего он провел 28 поединков, в которых потерпел четыре поражения. До боя с Физиевым американский боец потерпел поражение в титульном поединке: он уступил Чарльзу Оливейре. Для Физиева это поражение стало первым с апреля 2019 года, когда он проиграл Магомеду Мустафаеву, и вторым в карьере. Всего на профессиональном уровне он провел 14 боев.

Ранее сообщалось, что боец Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор рассказал о том, что он намерен провести два поединка до конца года. Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

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