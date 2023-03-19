Физиев проиграл Гэтжи в со-главном бою турнира UFC 286

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев уступил американскому спортсмену Джастину Гэтжи со-главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 286. Поединок продлился все заявленные правилами три раунда, и завершился победой Гэтжи решением судей. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.

Фото: vk.com/ufc vk.com/ufc

Всего он провел 28 поединков, в которых потерпел четыре поражения. До боя с Физиевым американский боец потерпел поражение в титульном поединке: он уступил Чарльзу Оливейре. Для Физиева это поражение стало первым с апреля 2019 года, когда он проиграл Магомеду Мустафаеву, и вторым в карьере. Всего на профессиональном уровне он провел 14 боев.