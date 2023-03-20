Мохнаткина отреагировала на поражение Физиева в бою с Гэтжи

Боец команды «Архангел Михаил» Марина Мохнаткина разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поддержала рейтингового бойца UFC Рафаэля Физиева после его поражения в поединке с американцем Джастином Гэтжи .

Напомним, поединок Физиева и Гэтжи состоялся в ночь на 19 марта мск. Бойцы встречались на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания). Гэтжи победил раздельным судейским решением. В смешанных единоборствах Физиев провёл 14 боёв, в которых добыл 12 побед и потерпел два поражения. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Всего на счету Джастина 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он потерпел четыре поражения.