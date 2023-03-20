«Ждите новостей, они вас больше чем удивят!» Махачев показал фото с друзьями

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке, помимо Ислама, присутствуют его товарищи: борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов и боец ММА Рустам Хабилов.
«Рустам уже на стадии завершения своей длиной карьеры в ММА и проведет свой бой 31 марта. Кадик только начинает свой новый профессиональный путь, ждите новостей, они вас больше чем удивят! Удачи вам, братья», — написал Махачев.
Напомним, в последнем поединке Махачев победил австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.