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1 час назад

«Ждите новостей, они вас больше чем удивят!» Махачев показал фото с друзьями

Чемпионат.com

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией. На снимке, помимо Ислама, присутствуют его товарищи: борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов и боец ММА Рустам Хабилов.

«Ждите новостей, они вас больше чем удивят!» Махачев показал фото с друзьями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Рустам уже на стадии завершения своей длиной карьеры в ММА и проведет свой бой 31 марта. Кадик только начинает свой новый профессиональный путь, ждите новостей, они вас больше чем удивят! Удачи вам, братья», — написал Махачев.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИСЛАМА МАХАЧЕВА

Напомним, в последнем поединке Махачев победил австралийца Александра Волкановски, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе.

MMA,Магомедхабиб Кадимагомедов,Рустам Хабилов,Ислам Махачев,
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