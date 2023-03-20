Названы гонорары Эдвардса, Усмана и других бойцов UFC 286

Британский боец UFC Леон Эдвардс, одержавший победу в поединке с американцем Камару Усманом на UFC 286, заработал $ 1,3 млн. Об этом информирует MMATeam.org. Сам Усман получил больше своего соперника – $ 1,6 млн.
Рафаэль Физиев и Джастин Гэтжи, чей поединок был соглавным событием спортивного мероприятия, получили $ 170 тыс. и $ 1,2 млн. соответственно.
Гуннар Нельсон – $ 465 тыс.
Брайан Барберена – $ 225 тыс.
Дженнифер Майя – $ 220 тыс.
Кейси О'Нилл – $ 41 тыс.
Марвин Веттори – $ 315 тыс.
Роман Долидзе – $ 65 тыс.
Джек Шор – $ 77 тыс.
Макван Амирхани – $ 95 тыс.
Крис Данкан – $ 28 тыс.
Омар Моралес – $ 43 тыс.
Янал Ашмоз – $ 28 тыс.
Сэм Паттерсон – $ 16 тыс.
Мухаммад Мокаев – $ 57 тыс.
Жафел Фильо – $ 16 тыс.
Лерон Мёрфи – 65 тыс.
Габриэль Сантос – $ 16 тыс.
Крис Данкан – $ 28 тыс.
Душко Тодорович – $ 43 тыс.
Джейк Хадли – $ 90,3 тыс.
Малкольм Гордон – $ 28,7 тыс.
Джоанн Вуд – $ 125 тыс.
Луана Каролина – $ 41 тыс.
Джай Герберт – $ 57 тыс.
Людовит Клейн – $ 31 тыс.
Вероника Харди – $ 65 тыс.
Джулиана Миллер – $ 16 тыс.