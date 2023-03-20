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42 минуты назад

Названы гонорары Эдвардса, Усмана и других бойцов UFC 286

Чемпионат.com

Британский боец UFC Леон Эдвардс, одержавший победу в поединке с американцем Камару Усманом на UFC 286, заработал $ 1,3 млн. Об этом информирует MMATeam.org. Сам Усман получил больше своего соперника – $ 1,6 млн.

Названы гонорары Эдвардса, Усмана и других бойцов UFC 286
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рафаэль Физиев и Джастин Гэтжи, чей поединок был соглавным событием спортивного мероприятия, получили $ 170 тыс. и $ 1,2 млн. соответственно.

Гонорары других бойцов UFC 286:

Гуннар Нельсон – $ 465 тыс.

Брайан Барберена – $ 225 тыс.

Дженнифер Майя – $ 220 тыс.

Кейси О'Нилл – $ 41 тыс.

Марвин Веттори – $ 315 тыс.

Роман Долидзе – $ 65 тыс.

Джек Шор – $ 77 тыс.

Макван Амирхани – $ 95 тыс.

Крис Данкан – $ 28 тыс.

Омар Моралес – $ 43 тыс.

Янал Ашмоз – $ 28 тыс.

Сэм Паттерсон – $ 16 тыс.

Мухаммад Мокаев – $ 57 тыс.

Жафел Фильо – $ 16 тыс.

Лерон Мёрфи – 65 тыс.

Габриэль Сантос – $ 16 тыс.

Крис Данкан – $ 28 тыс.

Душко Тодорович – $ 43 тыс.

Джейк Хадли – $ 90,3 тыс.

Малкольм Гордон – $ 28,7 тыс.

Джоанн Вуд – $ 125 тыс.

Луана Каролина – $ 41 тыс.

Джай Герберт – $ 57 тыс.

Людовит Клейн – $ 31 тыс.

Вероника Харди – $ 65 тыс.

Джулиана Миллер – $ 16 тыс.

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