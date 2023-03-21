Боец ММА умер в возрасте 27 лет

Молдавский боец смешанного стиля (ММА) Юрий Лапикус скончался в возрасте 27 лет после попадания в аварию на мотоцикле в Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
17 марта Лапикус попал в серьезную аварию на мотоцикле. На машине скорой помощи спортсмена доставили в одну из больниц Милана. Он провел три дня в коме и скончался в понедельник, 20 марта. Лапикус выступал в средней весовой категории. В профессиональной карьере он провел 16 боев, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Спортсмен известен по выступлениям в промоушене ONE Championship.
Ранее сообщалось, что британский регбист Брин Харгривз был найден мертвым спустя 14 месяцев после исчезновения. В 2012 году Харгривз объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 26 лет, после чего переехал в США и устроился на работу в сфере нефтедобычи. О его исчезновении стало известно в январе 2022 года. Полиция штата Западная Вирджиния, где проживал британец, запустила масштабную поисковую операцию, однако она не принесла результатов.