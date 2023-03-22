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57 минут назад

«Не хочу, чтобы твои дети росли без отца». Ковингтон угрожает комментатору UFC

Чемпионат.comиещё 1

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон резко высказался о комментаторе промоушена Джоне Анике, известного дружбой с Белалом Мухаммадом.

«Не хочу, чтобы твои дети росли без отца». Ковингтон угрожает комментатору UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Всё, что делает Белал пропитано расизмом. Он говорит, что я всего добился только из-за цвета кожи. Потому что я белый. Это явный расизм. И знаете, кто тусуется и общается с этим расистом? Джон Аник. Джон Аник поддерживает этот расизм. А ведь он должен быть беспристрастным. Джон, я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Ты живёшь в городе Бока-Ратоне, я живу в Майами. Так что, ублюдок, ты не слишком далеко от меня и тебе лучше заткнуться», — сказал Ковингтон на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

MMA,Колби Ковингтон,
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