«Не хочу, чтобы твои дети росли без отца». Ковингтон угрожает комментатору UFC

«Всё, что делает Белал пропитано расизмом. Он говорит, что я всего добился только из-за цвета кожи. Потому что я белый. Это явный расизм. И знаете, кто тусуется и общается с этим расистом? Джон Аник. Джон Аник поддерживает этот расизм. А ведь он должен быть беспристрастным. Джон, я не хочу, чтобы твои дети росли без отца. Ты живёшь в городе Бока-Ратоне, я живу в Майами. Так что, ублюдок, ты не слишком далеко от меня и тебе лучше заткнуться», — сказал Ковингтон на канале MMAFightingonSBN в YouTube.