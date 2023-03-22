Боец ММА Алексей Кудин рассказал, как тренировался в тюрьме

Белорусский боец смешанного стиля Алексей Кудин в интервью «Матч ТВ» рассказал о своей тренировочной программу в белорусской колонии, где спортсмен отбывал наказание после конфликта с сотрудниками полиции.
Статистика Кудина в ММА — 26 побед, 12 поражений, 1 ничья. Кудин осужден в августе 2021 года на 2,5 года и освобожден 28 декабря 2022 го из Шкловской колонии № 17.
— Круговые тренировки были: по 10 кругов, например. Один круг — подтягивания на решетке, 20–25 раз, хотя на максимуме я там дошел до 44 раз за первый подход. Потом дальше — отжимания вниз головой, пресс, гиперэкстензия, подтягивания горизонтальные на нарах, глубокие приседания с выпрыгиванием и шея.
— Другие арестанты просто смотрели?
— У нас в камере тренировались все. Просто не все могли столько же делать. Был еще один парень, который занимался боксом. Вот он единственный, кто со мной вытягивал нагрузки. А в колонии я немного переключился и работал на развитие силы. Есть книга Пола Уэйда «Тренировочная зона», и я работал по ней. Год в лагере я посвятил развитию силы. Взял программу из этой книги, добавил немного упражнений на статику и целенаправленно развивался. Программа реально дает результаты. Я стал сильнее, мышцы стали плотнее. Когда я вышел, первым делом пошел в наш центр спорта пройти полную медкомиссию, сдал все анализы, и по всем тестам я стал мощнее. При весе 108 кг у меня на 10 кг увеличилась мышечная масса, внутренний жир ушел. Пример — до всех этих событий я при своем весе 108–110 кг мог вниз головой отжиматься только на ладонях. Теперь могу отжиматься на пальцах.
С железом не занимался. Делал медленные сеты из приседаний: 200 приседаний на 5 счетов. У тебя это отнимает 20 минут. Потеешь, мышцы горят, медленно приседаешь и так же медленно встаешь. И со мной в отряде была пара ребят спортсменов, по 100–105 кг, они ходили тягать железо, но, если мы вставали в какие то простые борцовские кресты, они у меня в руках таяли, — сказал Кудин «Матч ТВ».
После освобождения боец провел выставочный поединок по правилам бокса, победив Ислама Каримова решением судей.Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.