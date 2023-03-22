Боец ММА Алексей Кудин рассказал, как тренировался в тюрьме

— У нас в камере тренировались все. Просто не все могли столько же делать. Был еще один парень, который занимался боксом. Вот он единственный, кто со мной вытягивал нагрузки. А в колонии я немного переключился и работал на развитие силы. Есть книга Пола Уэйда «Тренировочная зона», и я работал по ней. Год в лагере я посвятил развитию силы. Взял программу из этой книги, добавил немного упражнений на статику и целенаправленно развивался. Программа реально дает результаты. Я стал сильнее, мышцы стали плотнее. Когда я вышел, первым делом пошел в наш центр спорта пройти полную медкомиссию, сдал все анализы, и по всем тестам я стал мощнее. При весе 108 кг у меня на 10 кг увеличилась мышечная масса, внутренний жир ушел. Пример — до всех этих событий я при своем весе 108–110 кг мог вниз головой отжиматься только на ладонях. Теперь могу отжиматься на пальцах.



С железом не занимался. Делал медленные сеты из приседаний: 200 приседаний на 5 счетов. У тебя это отнимает 20 минут. Потеешь, мышцы горят, медленно приседаешь и так же медленно встаешь. И со мной в отряде была пара ребят спортсменов, по 100–105 кг, они ходили тягать железо, но, если мы вставали в какие то простые борцовские кресты, они у меня в руках таяли, — сказал Кудин «Матч ТВ».