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49 минут назад

Двух бойцов UFC из США временно отстранили за допинг

Чемпионат.com

Американские бойцы UFC Кайлер Филлипс и Дарриус Флауэрс получили временное отстранение от участия в поединках. Об этом информирует MMAJunkie. Сообщается, что в пробах спортсменов было обнаружено запрещённое вещество остарин (внесён Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых для использования в спорте).

Двух бойцов UFC из США временно отстранили за допинг
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что с тех пор, как Антидопинговое агентство США (USADA) и UFC начали сотрудничество в 2015 году, пробы почти двух десятков бойцов на остарин давали положительный результат. В число таких спортсменов входят Шон О'Мэлли и Аманда Рибас. У многих из этих бойцов отстранение было сокращено после подтверждения того, что вещество в организм попало случайным образом.

MMA,Всемирное антидопинговое агентство,
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