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18 минут назад

Александр Волков: возвращаюсь в тренировочный процесс после победы

Чемпионат.com

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о возобновление тренировочного процесса.

Волков: возвращаюсь в тренировочный процесс после победы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Возвращаюсь в тренировочный процесс после победы. Отпуск пролетел незаметно», — написал Волков, добавив к сообщению своё фото.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Александа техническим нокаутом в первом раунде. Волков одержал свою 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC россиянин победил второй раз подряд.

MMA,Александр Романов,Александр Волков,
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