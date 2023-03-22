Волков: возвращаюсь в тренировочный процесс после победы

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о возобновление тренировочного процесса.
«Возвращаюсь в тренировочный процесс после победы. Отпуск пролетел незаметно», — написал Волков, добавив к сообщению своё фото.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, Волков встречался с представителем Молдавии Александром Романовым. Бой завершился победой Александа техническим нокаутом в первом раунде. Волков одержал свою 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC россиянин победил второй раз подряд.