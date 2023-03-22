Ковингтон: «Хабиб никогда не поднимался в полусредний вес, потому что боялся меня»

— Он так и не дошел до полусреднего веса из за меня. Он не хотел драться со мной. Он знал, что у меня отличный стиль, что я намного более разносторонний боец, могу проводить тейкдауны, наносить удары, выдерживать кардионагрузки. Это то, что я делаю лучше всего. Я бы спустил его на землю. Так что ему и Исламу Махачеву надо закрыть свои рты. Они все болтают, — сказал Ковингтон, которого цитирует Republic World.