Ковингтон: «Хабиб никогда не поднимался в полусредний вес, потому что боялся меня»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон утверждает, что экс чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не поднимался в следующую весовую категорию потому, что не хотел встречаться с ним в октагоне.
— Он так и не дошел до полусреднего веса из за меня. Он не хотел драться со мной. Он знал, что у меня отличный стиль, что я намного более разносторонний боец, могу проводить тейкдауны, наносить удары, выдерживать кардионагрузки. Это то, что я делаю лучше всего. Я бы спустил его на землю. Так что ему и Исламу Махачеву надо закрыть свои рты. Они все болтают, — сказал Ковингтон, которого цитирует Republic World.
Нурмагомедов за карьеру провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения, владел чемпионским поясом UFC в легком весе. В последнем бою в октябре 2020 года россиянин победил удушающим приемом Джастина Гэтжи. Ковингтон выиграл 17 поединков при трех поражениях.
Прямые трансляции турниров ММА смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.