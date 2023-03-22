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1 час назад

Боец Ковингтон: «Хабиб никогда не поднимался в полусредний вес, потому что боялся меня»

Матч ТВ

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон утверждает, что экс чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не поднимался в следующую весовую категорию потому, что не хотел встречаться с ним в октагоне.

Ковингтон: «Хабиб никогда не поднимался в полусредний вес, потому что боялся меня»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Он так и не дошел до полусреднего веса из за меня. Он не хотел драться со мной. Он знал, что у меня отличный стиль, что я намного более разносторонний боец, могу проводить тейкдауны, наносить удары, выдерживать кардионагрузки. Это то, что я делаю лучше всего. Я бы спустил его на землю. Так что ему и Исламу Махачеву надо закрыть свои рты. Они все болтают, — сказал Ковингтон, которого цитирует Republic World.

Нурмагомедов за карьеру провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения, владел чемпионским поясом UFC в легком весе. В последнем бою в октябре 2020 года россиянин победил удушающим приемом Джастина Гэтжи. Ковингтон выиграл 17 поединков при трех поражениях.

Прямые трансляции турниров ММА смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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