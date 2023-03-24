Чимаев назвал фаворита возможного боя Нейт Диаз — Джейк Пол

«Он его убьёт. Диаз слишком слаб, слишком стар. Если бы их бой состоялся хотя бы пять лет назад… А сейчас Диаз слишком стар. Вы видели последний бой его старшего брата? Я тогда задавался вопросом, почему UFC затащил этого парня в клетку? Ему будто 70 лет. Слишком стар. Так же как и его брат. Они оба состарились.