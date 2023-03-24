Хасбик станет первым героем в новом сезоне «Что было дальше?»

Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, примет участие в шоу «Что было дальше?». Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

По сведениям источника, как минимум первый выпуск уже отснят, и Хасбик стал первой приглашённой звездой шоу. Премьера запланирована на конец марта – начало апреля и пройдёт она во «ВКонтакте».