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15 минут назад

Рафаэль дос Аньос может стать резервным бойцом в поединке Макгрегора и Чендлера

Чемпионат.com

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что может страховать бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Рафаэль дос Аньос может стать резервным бойцом в поединке Макгрегора и Чендлера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Могу ли я стать запасным бойцом на поединок Чендлера и Макгрегора? Да, всё верно, могу», — написал дос Аньос на своей странице в социальных сетях, отвечая на вопрос одного из фанатов.

Конор Макгрегор и Майкл Чендлером являются тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. По окончании шоу бойцы проведут поединок в полусредней весовой категории. Ожидается, что бой пройдёт в третьей четверти этого года.

Рафаэль дос Аньос провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В активе 38-летнего бразильца 32 победы.

MMA,Майкл Чендлер,Конор Макгрегор,
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