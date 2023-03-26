Российский боец Куницкая уступила американке Холм на турнире UFC в Сан-Антонио

ТАСС, 26 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в воскресенье проиграла американке Холли Холм в со-главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (штат Техас, США).

У 33-летней Куницкой 14 побед и 7 поражений в ММА. Дураеву 34 года, теперь на его счету 23 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.