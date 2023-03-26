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1 час назад

Российский боец Куницкая уступила американке Холм на турнире UFC в Сан-Антонио

ТАССиещё 6

ТАСС, 26 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в воскресенье проиграла американке Холли Холм в со-главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (штат Техас, США).

Российский боец Куницкая уступила американке Холм на турнире UFC в Сан-Антонио
Фото: ТАССТАСС

Бой завершился победой представительницы США решением судей (30-26, 30-27, 30-27). В другом поединке турнира российский боец Альберт Дураев одолел американца Чиди Нджокуани (28-29, 29-28, 29-28).

В главном бою турнира встречались американец Кори Сэндхэген и эквадорец Марлон Веру. Победу раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46) одержал представитель США.

У 33-летней Куницкой 14 побед и 7 поражений в ММА. Дураеву 34 года, теперь на его счету 23 победы и 8 поражений в смешанных единоборствах.

MMA,Яна Куницкая,Альберт Дураев,Холли Холм,
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