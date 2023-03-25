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1 час назад

Дацик победил Модрагона на первой минуте главного поединка на турнире Ural FC 2

Матч ТВ

Российский боец Вячеслав Дацик победил представителя Бразилии Джеронимо Мондрагона Дос Сантоса в главном поединке на турнире Ural FC 2 в Самаре.

Дацик победил Модрагона меньше чем за одну минуту
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Бой прошел по правилам кикбоксинга, россиянин на первой минуте дважды отправил соперника в нокдаун, после чего судья остановил поединок.

В других боях основного карда представитель Казахстана Даурен Ермеков удушающим приемом победил россиянина Гамзата Хирамагомедова в поединке по правилам смешанных единоборств, а также россиянин Валерий Бизяев нокаутом одержал победу над бразильцем Ариэлем Мачадо.

MMA,Вячеслав Дацик,Гамзат Хирамагомедов,
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