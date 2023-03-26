Дацик нокаутировал бразильца Сантоса за 57 секунд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик отправил в нокаут своего соперника из Бразилии Джуниора Дос Сантоса за 57 секунд. Результаты поединка, который состоялся в субботу, 25 марта, опубликованы на сайте промоутерской кампании Ural FC.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Бой Вячеслава Дацика и его бразильского соперника прошел в Самаре. Вячеслав Дацик после нокаута извинился, что поединок вышел настолько коротким.

Вячеславу Дацику 42 года. Он получил большую спортивную известность в конце 90-х годов, когда триумфально победил белорусского спортсмена Андрея Орловского. Всего на счету Дацика восемь побед и столько же поражений в MMA.