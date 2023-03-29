«Чтобы всех обмануть, Конор даже уходил из спорта». Дариуш обвинил Макгрегора во лжи

Бенеил хочет раскрыть фанатам глаза на жульничество ирландца.

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Конор Макгрегор продолжает работать со своей командой в рамках нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, который будет показан с 30 мая по 15 августа. А ещё он активно высказывается относительно своего возвращения в UFC. Ирландец постоянно говорит о готовности вновь ворваться в клетку и избить любого соперника. Вот только никаких реальных действий для этого Ноториус не предпринимает.

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Конора продолжают обвинять в жульничестве со всех сторон. А теперь за дело взялись и ведущие представители дивизиона, в котором раньше выступал Макгрегор. Бенеил Дариуш вновь поднял вопрос о том, что ирландец водит всех за нос: «Думаю, Макгрегор жульничает. Если ты хочешь вылечить ногу после перелома и принимать для этого какие-то гормоны роста, ты можешь получить терапевтическое исключение от USADA. Что бы ты ни употреблял, нужно это решать с антидопинговым агентством. А то, что мы наблюдаем, просто чушь.

Они говорят, что не будут проверять его на допинг из-за ноги. А его должны проверять и потом уже сказать о терапевтическом исключении. Но это не случай Макгрегора. Он, чтобы всех обмануть, даже уходил из спорта. Недавно в USADA сказали, что человек должен провести шесть чистых месяцев и две проверки, но это просто чушь».

Слова Бенеила вряд ли далеки от истины. А Конор продолжает развлекаться и получать удовольствие от жизни. Медийная активность Макгрегора позволяет ему постоянно оставаться в центре внимания. Но от реального возвращения в UFC он дальше, чем когда-либо. Да и зачем ирландцу проводить какие-то поединки (ближайший в лучшем случае возможен только в октябре), получать по лицу от бойцов, которые находятся в отличном тонусе. Вместо этого Конор может выкачивать миллионы от The Ultimate Fighter и Даны Уайта, а также сниматься в голливудских фильмах.

Есть ещё одно косвенное доказательство, что Конор морочит голову лиге и фанатам. В его контракте прописан бой с Майклом Чендлером. Речь уже идёт о полусреднем весе. И Макгрегор продолжает кичиться тем, что неустанно набирает мышечную массу. Объёмы и срок, за который он получил их, вызывают у специалистов массу вопросов. И все они вертятся вокруг допинга.