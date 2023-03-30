Савичева проведет бой в Бангкоке

На турнире ONE Friday Fights 11, который пройдет в Бангкоке 31 марта, заявлено 12 боев в ММА и муай-тай, среди которых бой россиянки Александры Савичевой.

Фото: ONE Championship ONE Championship

Россиянка Александра Савичева (3-0) встретится с соперницей из Кыргызстана Анелей Токтогоновой (2-1), а боец из Казахстана Али Кабдулла (7-1) — с бразильцем Элиссоном Барбоса (19-7). Поединки пройдут по правилам ММА.

24-летняя Савичева провела свой дебютный бой в ONE Championship в феврале против Зебы Бано из Индии. Савичева выиграла в первом раунде техническим нокаутом. Обе победы в своей профессиональной карьере Токтогонова одержала сабмишеном. Ее последний поединок прошел в лиге Naiza и закончился поражением корейской спортсменке Йе Дам Сео. Бой с Савичевой станет дебютным для Токтогоновой в ONE.Кабдулла одержал более 70% своих побед через сабмишен. Единственное в профессиональной карьере поражение ему нанес Жора Айвазян на турнире Eagle FC 51 в декабре прошлого года.

Для 27-летнего казахстанского бойца это будет первый бой в ONE.А вот для ветерана ММА 33-летнего Барбоса это будет уже второе выступление под эгидой ONE. В предыдущем поединке он выиграл сабмишеном в первом раунде у Эллиота Комптона (1-1). Кабдулла тренируется в пхукетском зале Тайгер Муай Тай и ММА. Как и соперник он силен в партере: 79% побед он одержал сабмишеном.