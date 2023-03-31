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1 час назад

Балерина-бодибилдер Бернадетт Хант умерла на 60-м году жизни

Газета.Ru

Американская балерина, ставшая звездой бодибилдинга Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее родственника Рика Джанго.

Балерина-бодибилдер Бернадетт Хант умерла на 60-м году жизни
Фото: imdb.comimdb.com

"С большой грустью я должен рассказать вам о смерти Бернадетт Хант", - заявил он.

По информации издания, она скончалась от онкологического заболевания. Родственник погибшей сообщил, что ее похороны не будут публичными и пройдут в кругу семьи.

Хант училась на балерину, но получила травму спины, которая не позволила ей заниматься балетной деятельностью. Позднее она увлеклась аэробикой и открыла для себя мир бодибилдинга, выиграла несколько титулов. Спортсменка прославилась в 90-е годы XX века участием в международном шоу "Гладиаторы". Впоследствии Хант отказалась от работы на телевидении и стала персональным фитнес-тренером. Бодибилдер также занималась благотворительностью: помогала пожилым и детям с раком крови (лейкемией).

Ранее сообщалось, что российский чемпион мира по фристайлу Павел Кротов скончался в возрасте 30 лет от кровоизлияния в мозг. У титулованного российского спортсмена лопнул сосуд в голове, пока он спал.

MMA,Павел Кротов,
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