Балерина-бодибилдер Бернадетт Хант умерла на 60-м году жизни

Американская балерина, ставшая звездой бодибилдинга Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее родственника Рика Джанго.

Фото: imdb.com imdb.com

"С большой грустью я должен рассказать вам о смерти Бернадетт Хант", - заявил он.

По информации издания, она скончалась от онкологического заболевания. Родственник погибшей сообщил, что ее похороны не будут публичными и пройдут в кругу семьи.

Хант училась на балерину, но получила травму спины, которая не позволила ей заниматься балетной деятельностью. Позднее она увлеклась аэробикой и открыла для себя мир бодибилдинга, выиграла несколько титулов. Спортсменка прославилась в 90-е годы XX века участием в международном шоу "Гладиаторы". Впоследствии Хант отказалась от работы на телевидении и стала персональным фитнес-тренером. Бодибилдер также занималась благотворительностью: помогала пожилым и детям с раком крови (лейкемией).