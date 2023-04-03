Материнская компания UFC близка к покупке WWE

Компания Endeavour, владеющая промоушеном UFC, может приобрести американский рестлинг-промоушн WWE. Стороны находятся в стадии продвинутых переговоров. Об этом информирует CBS Sports.

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Сумма сделки оценивается в $ 9,3 миллиарда. Ожидается, что Endeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE.