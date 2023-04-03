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1 час назад

Материнская компания UFC близка к покупке WWE

Чемпионат.comиещё 1

Компания Endeavour, владеющая промоушеном UFC, может приобрести американский рестлинг-промоушн WWE. Стороны находятся в стадии продвинутых переговоров. Об этом информирует CBS Sports.

Материнская компания UFC близка к покупке WWE
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Сумма сделки оценивается в $ 9,3 миллиарда. Ожидается, что Endeavour создаст новую публичную компанию, которая будет управлять как UFC, так и WWE. 51% акций будет принадлежать Endeavor, остальные 49% – владельцам WWE.

О сделке может быть объявлено уже сегодня, 3 апреля. Исполнительным директором новой компании станет Ари Эмануэль – основатель и действующий гендиректор Endeavor. Отмечается, что в структуре UFC изменений не произойдёт. Его президентом останется Дана Уайт.

MMA,Ари Эмануэль,Дана Уайт,
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