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1 час назад

Логан Пол вызвал Тайсона Фьюри на бой по правилам ММА

Чемпионат.com

Известный американский блогер Логан Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Бой бы он хотел провести по правилам ММА.

Логан Пол вызвал Тайсона Фьюри на бой по правилам ММА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Знаете, что бы я сделал после всей той чуши, которую Тайсон говорил [о брате Джейке]? Я бы сразился с ним в бою по правилам ММА. Я действительно хотел бы этого поединка. Он не боролся в партере, так что мне всё равно, насколько он велик. Ему было бы лучше нанести первые два удара, чтобы отправить меня в нокаут. В противном случае я переведу его на землю, забиру спину и задушу», — сказал Логан на канале BT Sport в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:

MMA,Пол Логан,Тайсон Фьюри,
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