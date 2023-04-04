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15 минут назад

Дагестанский боец UFC попросил удалить Россию из пункта о месте рождения

Лера Букина

Дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев заявил, что из видеоанкеты необходимо убрать Россию как место его рождения. С соответствующей просьбой он обратился к UFC в одной из соцсетей. На это обратил внимание РБК.

«Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход!», — написал Мокаев, прикрепив кадр, в котором указана Россия как место его рождения.

Мокаев родился в Дагестане. В детстве отец увез его в Великобританию.

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22-летний дагестанский боец на любительском уровне успел провести 23 боя. Он одержал победу во всех турнирах. В UFC он выступает с весны 2022 года. С тех пор он провел четыре боя. Мокаев победил в каждом из них. В заключительном бою ему удалось удушающим приемом одолеть Джафэла Фильо на турнире UFC в Лондоне.

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