Дагестанский боец UFC Мухаммад Мокаев заявил, что из видеоанкеты необходимо убрать Россию как место его рождения. С соответствующей просьбой он обратился к UFC в одной из соцсетей. На это обратил внимание РБК.

«Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход!», — написал Мокаев, прикрепив кадр, в котором указана Россия как место его рождения.

22-летний дагестанский боец на любительском уровне успел провести 23 боя. Он одержал победу во всех турнирах. В UFC он выступает с весны 2022 года. С тех пор он провел четыре боя. Мокаев победил в каждом из них. В заключительном бою ему удалось удушающим приемом одолеть Джафэла Фильо на турнире UFC в Лондоне.