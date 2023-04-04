Бой Штыркова и Немкова возглавит RCC 15

13 мая в Екатеринбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 15. Главным событием шоу станет бой двух топовых российских бойцов — Ивана Штыркова (22-2-1) и Виктора Немкова (32-8-1). Об этом информирует пресс-служба RCC.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Турнир RCC 15 станет заключительным шоу в рамках Бойцовского месяца RCC. Начиная с 22 апреля в Екатеринбурге пройдут сразу несколько событий: откроет месяц турнир RCC Intro 26, 29 апреля состоится первый турнир по кулачным боям RCC Hard, а 6 мая запланирован вечер бокса от RCC Boxing Promotions.

Встречу Штыркова и Немкова обсуждают уже давно, в RCC трижды пробовали организовать этот поединок, но каждый раз идею откладывали. Сейчас контракты подписаны, и оба бойца готовятся к противостоянию. Формула поединка: три раунда по пять минут, весовая категория — до 98 кг.

Для Виктора Немкова это будет уже второй бой в RCC. Чемпион M-1 выступал в Екатеринбурге в 2018 году на третьем турнире организации, но с тех пор успел провести четыре поединка в PFL и Bellator.