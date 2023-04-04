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1 час назад

Официально. Бой Штыркова и Немкова возглавит RCC 15

Чемпионат.com

13 мая в Екатеринбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам RCC 15. Главным событием шоу станет бой двух топовых российских бойцов — Ивана Штыркова (22-2-1) и Виктора Немкова (32-8-1). Об этом информирует пресс-служба RCC.

Бой Штыркова и Немкова возглавит RCC 15
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Турнир RCC 15 станет заключительным шоу в рамках Бойцовского месяца RCC. Начиная с 22 апреля в Екатеринбурге пройдут сразу несколько событий: откроет месяц турнир RCC Intro 26, 29 апреля состоится первый турнир по кулачным боям RCC Hard, а 6 мая запланирован вечер бокса от RCC Boxing Promotions.

Встречу Штыркова и Немкова обсуждают уже давно, в RCC трижды пробовали организовать этот поединок, но каждый раз идею откладывали. Сейчас контракты подписаны, и оба бойца готовятся к противостоянию. Формула поединка: три раунда по пять минут, весовая категория — до 98 кг.

Для Виктора Немкова это будет уже второй бой в RCC. Чемпион M-1 выступал в Екатеринбурге в 2018 году на третьем турнире организации, но с тех пор успел провести четыре поединка в PFL и Bellator.

Последние три года стали для Штыркова настоящим прорывом в карьере: два боя с Магомедом Исмаиловым, два поединка по правилам бокса и пять побед в поединках с сильнейшими бойцами полутяжелого веса. Сейчас Иван входит в топ-7 бойцов России в дивизионе до 93 кг.

MMA,Магомед Исмаилов,Виктор Немков,Иван Штырков,
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