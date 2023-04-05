Шлеменко проведёт реванш со швейцарцем Эномото

«Шлеменко – ударник в ММА. Если не ошибаюсь, у него в активе есть выступления по кикбоксингу, хотя это было уже очень давно. Кто такой Эномото? Это боец ММА, у которого отличный грэпплинг, но он исповедует хорошую зрелищную манеру боя в стойке. Думаю, шикарный должен получиться реванш», — сказал Гаджиев.