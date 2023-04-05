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1 час назад

Шлеменко проведёт реванш с Эномото. Названа дата боя

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт реванш с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Об этом на своём канале в YouTube рассказал промоутер Камил Гаджиев. Бой по правилам кикбоксинга должен состояться на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве 21 апреля.

Шлеменко проведёт реванш со швейцарцем Эномото
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Шлеменко – ударник в ММА. Если не ошибаюсь, у него в активе есть выступления по кикбоксингу, хотя это было уже очень давно. Кто такой Эномото? Это боец ММА, у которого отличный грэпплинг, но он исповедует хорошую зрелищную манеру боя в стойке. Думаю, шикарный должен получиться реванш», — сказал Гаджиев.

Шлеменко и Эномото встречались в декабре 2014 года на турнире FIGHT NIGHTS «Битва 18. Перезаморозка». Александр тогда победил единогласным решением судей.

MMA,Камил Гаджиев,Александр Шлеменко,
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