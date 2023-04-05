$79.36+1.4186.72+2.10
37 минут назад

Иван Штырков рассказал, почему принял бой с Виктором Немковым

Чемпионат.com

Известный боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков объяснил, почему принял решение провести поединок с соотечественником Виктором Немковым. Их поединок состоится 13 мая в Екатеринбурге на международном турнире по смешанным единоборствам RCC 15.

Боец клуба «Архангел Михаил» Штырков рассказал, почему принял бой с Немковым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для меня любой бой интересен, и хорошо, что есть такая оппозиция, есть такие имена в российском ММА. Я думаю, что должен получиться отличный бой, отличная заруба, отличное шоу. Всё зависит от настроя, что моего, что Немкова. Ну это логично, мне кажется, провести между нами бой. Если так разобраться, то в полутяжёлом весе уже не так много осталось, с кем бы можно было подраться, кого знали бы люди. Немков – это большое имя и фамилия», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Игорем Брагиным.

MMA,Виктор Немков,Иван Штырков,Игорь Брагин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий