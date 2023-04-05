Боец клуба «Архангел Михаил» Штырков рассказал, почему принял бой с Немковым

«Для меня любой бой интересен, и хорошо, что есть такая оппозиция, есть такие имена в российском ММА. Я думаю, что должен получиться отличный бой, отличная заруба, отличное шоу. Всё зависит от настроя, что моего, что Немкова. Ну это логично, мне кажется, провести между нами бой. Если так разобраться, то в полутяжёлом весе уже не так много осталось, с кем бы можно было подраться, кого знали бы люди. Немков – это большое имя и фамилия», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Игорем Брагиным.