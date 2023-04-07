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Хабиб Нурмагомедов намекнул на возможное возвращение в спорт

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в спорт.

В социальной сети российский боец смешанных единоборств (ММА), ранее завершивший карьеру, опубликовал видео, в котором он тренируется на беговой дорожке.

«К июлю я должен быть готов. Не ММА», — подписал ролик Нурмагомедов.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба Нурмагомедова признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Ранее Анна Данилова, летевшая одним рейсом с бойцом смешанного стиля ММА Александром Емельяненко, рассказала, что спортсмен опирался на тележку для багажа по прибытии в Домодедово.

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