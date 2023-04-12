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1 час назад

Опубликован чек Александра Емельяненко в баре, после которого он устроил дебош в аэропорту

Чемпионат.com

В Сети появилась фотография чека Александра Емельяненко, после которого он устроил дебош в аэропорту Кольцово и задержал рейс.

Опубликован чек Емельяненко в баре, после которого он устроил дебош в аэропорту
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оказалось, что до перелёта Емельяненко заглядывал в бар «Молодость». Заведение опубликовало чек бойца в своих соцсетях.

Соцсети

Как сообщила блогер Анна Данилова, охранники заметили, что Емельяненко справил нужду в переходе из зала ожидания. На замечание охранника Александр никак не отреагировал, за исключением грубой фразы в его адрес, после чего отправился в автобус. На место были вызваны сотрудники полиции. В результате разбирательств с рейса Емельяненко не сняли. Штраф он также не получил.

MMA,Анна Данилова,Александр Емельяненко,Аэропорт Кольцово,
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