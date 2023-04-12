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Шлеменко рассказал, чему России стоит поучиться у США

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко высказался о развитии страны. Он привёл в пример США, где строится множество спортивных площадок.

Российский боец ММА рассказал, чему России стоит поучиться у США
© Betassist

«У меня есть большое желание и стремление, чтобы в каждом районе нашего города были спортивные площадки. Мне бы хотелось открыть школу «Шторм» в каждом районе.

Я в детстве ненавидел куда-то ездить. Если бы в моём дворе не открылась школа, я бы точно не стал спортсменом. Я бросил тайский бокс и борьбу, потому что надо было куда-то ездить. Это многих отталкивает.

Приведу в пример США. Меня удивило там то, что в любом штате, даже на самом отшибе, везде построены школы по одному и тому же типу. Везде есть стадионы для бейсбола, американского футбола, секции борьбы. И можно заниматься совершенно бесплатно», — сказал Шлеменко в интервью журналисту Александру Лютикову.

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