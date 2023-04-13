Шлеменко: многие американские бойцы ММА боятся ехать в Россию

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко, который 21 апреля проведет поединок по кикбоксингу со швейцарцем Ясубэем Эномото, вел переговоры с американскими спортсменами, но многие из них боятся ехать в Россию и попасть в тюрьму. Об этом Шлеменко рассказал в четверг на пресс-конференции.

Фото: пресс-служба RCC пресс-служба RCC

"У меня бой планируется буквально через неделю. Там были переговоры с американскими бойцами, многие просто не хотят ехать, боятся, что их тут поймают и в тюрьму посадят", - сказал Шлеменко.

Он добавил, что из-за сложной ситуации в мире выбор соперников сильно сократился. Влияют на это и проблемы с визами.

Следующий бой омский спортсмен проведет 21 апреля со швейцарцем Ясубэем Эномото по правилам кикбоксинга. В июле на турнире своего промоушена он встретится с бразильцем Алексом Оливейрой по правилам ММА.