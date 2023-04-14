Представлен официальный постер турнира UFC 288 (фото)

В со-главном событии вечера экс-чемпион промоушена в легком весе Чарльз Оливейра проведет бой с американцем Бенеилом Дариушем. В главном событии турнира сойдутся чемпион в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг и американец Генри Сехудо. Для последнего это будет первый поединок после трехлетней паузы.