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1 час назад

Представлен официальный постер турнира UFC 288 (фото)

Советский спортиещё 1

В воскресенье, 7 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288.

Представлен официальный постер турнира UFC 288 (фото)
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В со-главном событии вечера экс-чемпион промоушена в легком весе Чарльз Оливейра проведет бой с американцем Бенеилом Дариушем. В главном событии турнира сойдутся чемпион в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг и американец Генри Сехудо. Для последнего это будет первый поединок после трехлетней паузы.

sovsport.ru

Сегодня, 14 апреля, пресс-служба UFC показала болельщикам официальный постер с грядущего ивента. Лига сделала акцент именно на двух главных противостояниях.

Напомним, основной кард турнира UFC 288 выглядит следующим образом:

Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);

Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);

Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);

Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);

Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).

MMA,Чарльз Оливейра,Джонатан Пирс,Генри Сехудо,Джессика Андраде,
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