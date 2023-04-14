Менеджер Александра Емельяненко сообщил, что ему бросил вызов Брюс Хлебников

— Мне в личных сообщениях бросил вызов Брюс Хлебников. Интересный вариант, я готов к такому бою. Можно по правилам бокса, но мне ближе ММА. Посмотрим, сможет ли Брюс потянуть такую баржу, как я. Ну, а я планирую порвать его как грелку. Но на уважении, — сказал Бурчак «Матч ТВ».