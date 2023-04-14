«Потянет ли такую баржу, как я». Менеджер Александра Емельяненко сообщил, что ему бросил вызов Брюс Хлебников
Менеджер бойца MMA Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил «Матч ТВ», что ему бросил вызов Брюс Хлебников. По словам Бурчака, он планирует порвать его «как грелку».На портале Sherdog у Бурчака значатся одна победа и одно поражение по ММА. Хлебников в поп ММА вообще не побеждал — две ничьи и четыре поражения.
— Мне в личных сообщениях бросил вызов Брюс Хлебников. Интересный вариант, я готов к такому бою. Можно по правилам бокса, но мне ближе ММА. Посмотрим, сможет ли Брюс потянуть такую баржу, как я. Ну, а я планирую порвать его как грелку. Но на уважении, — сказал Бурчак «Матч ТВ».
Ранее Хлебников был известен как представитель силового экстрима. Хлебникова неоднократно представляли на федеральных каналах как «самого сильного мальчика России»: спортсмен разрывал телефонные справочники и тянул волосами автомобили.