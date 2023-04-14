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Боец ММА Шлеменко рассказал, чем закончился его конфликт с рэпером Бастой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко раскрыл, чем закончился его конфликт с музыкантом Василием Вакуленко (Баста), который возник в 2021 году.

Боец ММА Шлеменко рассказал, чем закончился его конфликт с рэпером Бастой
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«Хотел с ним встретиться, было пару вопросов к нему. Позвонил ему, он мне оставил свой номер. Мы поговорили, все решили. У нас осталась еще договоренность о встрече, просто не было возможности.

У него тоже ведь были проблемы с наркотиками? У всех... Хорошо, что сейчас нет. И главное, что они не пропагандируют», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

Шлеменко проведет следующий бой против швейцарца Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга. Поединок пройдет 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

По правилам ММА 38-летний россиянин в июле подерется против бразильца Алекса Оливейры.

Ранее Шлеменко заявил, что американские бойцы боятся ехать в Россию из-за боязни попасть тут в тюрьму.

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