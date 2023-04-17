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1 час назад

Блогер Тарасов описал состояние Александра Емельяненко фразой «ходит еле живой»

Lenta.ruиещё 1

Блогер Артем Тарасов рассказал о состоянии российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводит Sport24.

Блогер описал состояние Емельяненко фразой «ходит еле живой»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Алкоголь — зло. Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Ходит еле живой, и это очень печально, потому что легенда на наших глазах гаснет», — описал самочувствие спортсмена Тарасов.

Он обратился к брату бойца Федору Емельяненко с просьбой вылечить Александра.

6 апреля из-за поведения Емельяненко задержали рейс Екатеринбург — Москва. Спортсмен помочился в помещении. А после того, как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, боец нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину. Позднее Емельяненко принес извинения за задержку рейса.

На счету 41-летнего Александра Емельяненко 28 побед и 10 поражений в ММА. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

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