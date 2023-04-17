$81.50-0.1790.16+0.16

Стали известны заработки бойцов за турнир UFC в Канзасе, Мурзаканов не получил и 100 тысяч долларов

Появилась информация о гонорарах бойцов UFC on ESPN 44.

Стали известны заработки бойцов за турнир UFC в Канзасе
© Советский спорт

По данным Total Sport, ее возглавили Макс Холлоуэй и Эдсон Барбоза. Победившие в главном и со-главном бою Арнольда Аллена (решением судей) и Билли Куарантилло (нокаутом в первом раунде) соответственно. Холлоуэй заработал 621 тысяч долларов, а Барбоза - 466 тысяч. В третьей строчке ведомости расположился Аллен с гонораром в 391 тысяч долларов.

Российский боец Азамат Мурзаканов, победивший по решению судей со сломанной рукой Дастина Джейкоби, получит 28 тысяч долларов (12 – выход, 12 – бонус за победу, 4 – спонсорская выплата).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий