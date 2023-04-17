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1 час назад

Блогер Тарасов заявил о предынсультном состоянии Емельяненко

Никита Бородкин

Боец ММА Александр Емельяненко находится в предынсультном состоянии. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на блогера Артема Тарасова.

Блогер описал состояние Емельяненко фразой «ходит еле живой»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Емельяненко «ходит еле живой». Тарасов уверен, что такое состояние вызвано злоупотреблением алкоголем.

«А ведь алкоголь — это всего лишь болезнь, которую можно вылечить. Но почему-то никто ему не помогает. Я бы на месте Федора Емельяненко помог младшему брату вместо того, чтобы везде сбрасывать со счетов», — добавил он.

Напомним, что ранее Емельяненко попал в скандал из-за конфликта в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Боец справил нужду в переходе из зала ожидания, а на замечание охранника стал грубить. На место вызвали сотрудников полиции, однако они лишь проверили документы и отпустили его. Рейс вылетел с опозданием на 20 минут.

Позднее в Сети оказался чек из заведения, в котором выпивал Емельяненко перед посадкой. Согласно ему, боец заказал себе восемь стаканов пива, порцию вермута и чай. Менеджер спортсмена Никита Бурчак принес извинения от его имени.

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