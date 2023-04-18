Волкановски: реванш с Махачевым должен состояться

Но у австралийца есть дела в своём дивизионе.
Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал, что намерен провести реванш с россиянином Исламом Махачевым. На турнире UFC 280 австралиец уступил единогласным решением судей. Он выступал не в своей категории и пытался взять титул во втором дивизионе.
«Реванш с Исламом должен состояться. Мы должны это сделать, так что посмотрим, как все сложится.
В июле я проведу свой бой, а там посмотрим. Я готов драться где угодно. Если предложат, подерусь с ним в Абу-Даби, или буду страховать титульный бой. Я готов ко всему, и ни один вызов меня не пугает», - сказал Волкановски в интервью TheMacLife.
На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и два поражения в ММА. В июле он сразится с мексиканцем Яиром Родригесом.
У 31-летнего Махачева 24 победы и одно поражение в ММА. Предполагается, что он проведёт следующий поединок с победителем противостояния между американцем Бенеилом Дариушем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.