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19 минут назад

Волкановски: реванш с Махачевым должен состояться

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Но у австралийца есть дела в своём дивизионе.

Волкановски: реванш с Махачевым должен состояться
Фото: BetassistBetassist

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал, что намерен провести реванш с россиянином Исламом Махачевым. На турнире UFC 280 австралиец уступил единогласным решением судей. Он выступал не в своей категории и пытался взять титул во втором дивизионе.

«Реванш с Исламом должен состояться. Мы должны это сделать, так что посмотрим, как все сложится.

В июле я проведу свой бой, а там посмотрим. Я готов драться где угодно. Если предложат, подерусь с ним в Абу-Даби, или буду страховать титульный бой. Я готов ко всему, и ни один вызов меня не пугает», - сказал Волкановски в интервью TheMacLife.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и два поражения в ММА. В июле он сразится с мексиканцем Яиром Родригесом.

У 31-летнего Махачева 24 победы и одно поражение в ММА. Предполагается, что он проведёт следующий поединок с победителем противостояния между американцем Бенеилом Дариушем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Яир Родригес,Ислам Махачев,
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