Волкановски: реванш с Махачевым должен состояться

«Реванш с Исламом должен состояться. Мы должны это сделать, так что посмотрим, как все сложится.



В июле я проведу свой бой, а там посмотрим. Я готов драться где угодно. Если предложат, подерусь с ним в Абу-Даби, или буду страховать титульный бой. Я готов ко всему, и ни один вызов меня не пугает», - сказал Волкановски в интервью TheMacLife.