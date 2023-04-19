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Эномото перед вторым боем против Шлеменко заявил, что стал опытнее и умнее

Швейцарский боец смешанного стиля Ясубей Эномото заявил, что стал опытнее и умнее после первого поединка против Александра Шлеменко, отметив, что планирует защищать титул в случае победы.

"Стал опытнее и умнее". Эномото о подготовке ко второму бою против Шлеменко
© РИА Новости

Бой между Шлеменко и Эномото по правилам кикбоксинга пройдет на турнире в Москве 21 апреля в весовой категории до 86 кг и будет состоять из трех раундов по 3 минуты. Для Шлеменко поединок с Эномото станет первым после боя с Магомедом Исмаиловым 3 декабря, завершившегося поражением единогласным решением судей. Шлеменко (61–15–1–1) встречался с Эномото в декабре 2014 года, победив единогласным решением судей на турнире в Москве.

— Я проиграл тот бой, поэтому уже забыл. Этот опыт был неудачным. С той поры мы стали гораздо старше, опытнее, умнее, поэтому это будет совсем другой поединок. Я в клетке достаточно агрессивен. Именно поэтому наш бой будет интересен. Мы очень агрессивны.

Я сначала не знал, что это бой за пояс, но если выиграю, обязательно буду его защищать, — передает слова Эномото корреспондент «Матч ТВ».

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