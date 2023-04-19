"Стал опытнее и умнее". Эномото о подготовке ко второму бою против Шлеменко

— Я проиграл тот бой, поэтому уже забыл. Этот опыт был неудачным. С той поры мы стали гораздо старше, опытнее, умнее, поэтому это будет совсем другой поединок. Я в клетке достаточно агрессивен. Именно поэтому наш бой будет интересен. Мы очень агрессивны.



Я сначала не знал, что это бой за пояс, но если выиграю, обязательно буду его защищать, — передает слова Эномото корреспондент «Матч ТВ».