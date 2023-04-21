Анонсирован список предстоящих больших боёв UFC

Этой ночью появились анонсы грядущих поединков UFC в различных весовых категориях. Об этом сообщает телеграм-канал UFC Russia.

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Ближайший большой бой состоится 7 мая. В рамках UFC 288 сойдутся бразилец Гилберт Бёрнс и американец Белал Мухаммад. Бой пройдёт в пятираундовом формате. В настоящий момент титулом владеет Леон Эдвардс.

Ещё один большой бой состоится в рамках UFC 289. Ранее он был отменён на 288-м карде. 11 июня Чарльз Оливейра в со-главном событии вечера сойдётся против Бенеила Дариуша за титул в лёгком весе. Поединок пройдёт в Ванкувере (Канада).

Также были анонсированы три боя в среднем весе: Джек Херманссон сойдётся с Арнольдом Алленом, бойцы сойдутся 4 июня. 18 июня ожидается противостояние Марвина Виттори и Джареда Каннонье. А 2 июля Шон Стрикленд встретится с Абусупьяном Магомедовым.