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Боец Минеев рассказал, кем служит в зоне СВО

Российский боец Владимир Минеев рассказал о своей должности в рядах вооруженных сил РФ в зоне СВО.

Боец Минеев рассказал, кем служит в зоне СВО
© Газета.Ru

«Я следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.

Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие — почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ. Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю, мы делаем то, что должны делать», — передает слова Минеева ТАСС.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ.

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