Боец Минеев рассказал, кем служит в зоне СВО

«Я следил за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году.



Когда началась специальная военная операция, к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие — почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ. Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю, мы делаем то, что должны делать», — передает слова Минеева ТАСС.